    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 11:58
    Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

    Армения получит от Европейского союза 5 млн евро для снижения аварийных рисков на атомной электростанции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Грантовое соглашение с Еврокомиссией под названием "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении" было одобрено на заседании правительства страны.

    Министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян отметил, что на выделенные средства планируется закупить рекомбинаторы водорода - устройства, которые в случае аварии предотвращают скопление взрывоопасного водорода, превращая его в воду.

    По словам министра, соглашение направлено на соответствие новым требованиям к безопасности АЭС, введенным после аварии на японской "Фукусиме".

    Армения АЭС Евросоюз грант

