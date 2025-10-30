Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС

Армения получит от Европейского союза 5 млн евро для снижения аварийных рисков на атомной электростанции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Грантовое соглашение с Еврокомиссией под названием "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении" было одобрено на заседании правительства страны.

Министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян отметил, что на выделенные средства планируется закупить рекомбинаторы водорода - устройства, которые в случае аварии предотвращают скопление взрывоопасного водорода, превращая его в воду.

По словам министра, соглашение направлено на соответствие новым требованиям к безопасности АЭС, введенным после аварии на японской "Фукусиме".