Евросоюз выделит Армении 5 млн евро на повышение безопасности АЭС
В регионе
- 30 октября, 2025
- 11:58
Армения получит от Европейского союза 5 млн евро для снижения аварийных рисков на атомной электростанции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Грантовое соглашение с Еврокомиссией под названием "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении" было одобрено на заседании правительства страны.
Министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян отметил, что на выделенные средства планируется закупить рекомбинаторы водорода - устройства, которые в случае аварии предотвращают скопление взрывоопасного водорода, превращая его в воду.
По словам министра, соглашение направлено на соответствие новым требованиям к безопасности АЭС, введенным после аварии на японской "Фукусиме".
Последние новости
12:21
Грузию в третьем квартале чаще всего посещали граждане России и ТурцииВ регионе
12:20
Казахстан предложил Азербайджану создать совместный бренд для выхода на рынок страныБизнес
12:18
QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
12:14
Азербайджан рассматривает запрос США о присоединении к миссии в ГазеВнешняя политика
12:13
Фото
Видео
В Гобустане простились с шехидом I Карабахской войны Фикретом АзизовымВнутренняя политика
12:11
Фото
Ильхамия Рзаева: Жилой комплекс в Зангилане построен по современным стандартамИнфраструктура
12:02
В Азербайджане начал работу Центр роботизированной реабилитацииЗдоровье
11:59
ЛУКОЙЛ принял предложение Gunvor о покупке зарубежных активовФинансы
11:58