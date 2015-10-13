Баку. 13 октября. REPORT.AZ/Евросоюз дал мандат на переговоры о новом соглашении с Арменией, сообщила сотрудник пресс-службы департамента иностранных дел и сотрудничества ЕС Виржини Батту-Хенриксон армянскому сайту News.am.

"Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию и высокого представителя открыть переговоры о новом, юридически обязательном и всеобъемлющем соглашении с Арменией. Решение было принято в ходе заседания на уровне министров иностранных дел 12 октября в Люксембурге", — заявила Батту-Хенриксон.

По ее словам, новый договор заменит настоящее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Арменией.

Сотрудник пресс-службы отметила, что ЕС привержен дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес в рамках "Восточного партнерства". Официальный запуск переговоров предусмотрен до конца года.