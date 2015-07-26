Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль стартует в Тбилиси

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль открывается в воскресенье в Тбилиси.

Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что в программу фестиваля входят соревнования по девяти видам спорта - баскетболу, гандболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту и теннису.

В фестивале примут участие спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет, для многих эти соревнования станут первыми международными стартами. В Тбилиси приехали порядка 4000 спортсменов из 49 стран Европы. Российская делегация будет одной из самых многочисленных - 119 спортсменов (74 девушки и 45 юношей), российская команда будет представлена во всех дисциплинах, кроме соревнований по гандболу и баскетболу среди юношей.

В составе сборной России есть достаточно известные имена. Например, прыгунья с шестом Елизавета Бондаренко, дочь тренера Владимира Бондаренко, подготовившего мировую рекордсменку и призера Олимпийских игр Светлану Феофанову, или волейболист Дмитрий Яковлев, сын известного игрока сборной России, серебряного призера Олимпийских игр 2000 года Романа Яковлева.

Церемония открытия фестиваля пройдет на стадионе "Локомотив" имени Михаила Месхи, специально к соревнованиям в грузинской столице были построены новые арены по гимнастике, гандболу, волейболу, а также водный центр.

Соревнования в Тбилиси продлятся до 1 августа, церемония закрытия пройдет в олимпийской деревне, построенной специально к фестивалю.

Первые юношеские фестивали прошли в 1991 году, с тех пор эти соревнования проводятся раз в два года. Организацией фестивалей занимается ассоциация Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), которая в нынешнем году провела в Баку первые в истории Европейские игры.

Юношеские сборные России на европейских фестивалях с 1993 года завоевали наибольшее количество медалей - 425, из них 195 - золотые. Лишь однажды, в 1995 году, в британском Бате, сборная России не сумела выиграть общекомандный зачет.