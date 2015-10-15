Европейский суд по правам человека отклонил иск Швейцарии в отношении Догу Перинчека

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Верхняя палата Европейского суда по правам человека огласила решение по делу "Догу Перинчек против Швейцарии".

Как сообщает Report, суд постановил, что имело место нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, тем самым отклонив иск Швейцарии.

Дело рассматривалось с перерывами на протяжении около десяти лет. В 2005 году лидер Турецкой рабочей партии Догу Перинчек (Doğu Perinçek) участвовал в нескольких конференциях в Швейцарии и во время одного из выступлений назвал так называемый "геноцид армян" в Османской империи "международной ложью". После этого ассоциация "Швейцария-Армения" подала в суд на турецкого политика. В 2007 году суд Лозанны признал Перинчека виновным в расовой дискриминации, однако тот обжаловал решение в Европейском суде по правам человека в 2008 году, обвинив Швейцарию в нарушении права на свободу слова. В 2013 году ЕСПЧ удовлетворил данную жалобу. Швейцария подала апелляцию в связи с этим решением в марте 2014 года.