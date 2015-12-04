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    Европарламент рекомендует предоставить Украине и Грузии безвизовый режим

    Депутаты Европарламента рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету рассмотреть возможность предоставления Украине и Грузии безвизового режима

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента написали открытое письмо главе Евросовета Дональду Туску, главе европейской дипломатии Федерике Могерини, президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и ряду других европолитиков, с просьбой обратить внимание на работу, проделанную украинскими и грузинскими властями в вопросе выполнения требований, необходимых для получения безвизового режима с ЕС. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, депутаты Европарламента рекомендовали  Еврокомиссии и Евросовету рассмотреть возможность предоставления Украине и Грузии безвизового режима с ЕС в следующем году. 

    По их словам, такое решение будет соответствовать принципам Восточного партнерства, а также продемонстрирует украинцам и грузинам поддержку Европы. 

    Точная дата возможной отмены виз для Украины и Грузии пока не называется.

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