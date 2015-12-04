Европарламент рекомендует предоставить Украине и Грузии безвизовый режим

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты Европарламента написали открытое письмо главе Евросовета Дональду Туску, главе европейской дипломатии Федерике Могерини, президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и ряду других европолитиков, с просьбой обратить внимание на работу, проделанную украинскими и грузинскими властями в вопросе выполнения требований, необходимых для получения безвизового режима с ЕС. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, депутаты Европарламента рекомендовали Еврокомиссии и Евросовету рассмотреть возможность предоставления Украине и Грузии безвизового режима с ЕС в следующем году.

По их словам, такое решение будет соответствовать принципам Восточного партнерства, а также продемонстрирует украинцам и грузинам поддержку Европы.

Точная дата возможной отмены виз для Украины и Грузии пока не называется.