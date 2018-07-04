Европарламент призвал предотвратить экспорт в страны ЕС производимых в Карабахе товаров

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Европарламент принял резолюцию о новом двустороннем соглашении, подписанном между Евросоюзом (ЕС) и Арменией.

Как сообщает Report, со стороны Европарламента выражается протест против экспорта незаконно производимых на оккупированных азербайджанских территориях товаров на территорию ЕС.

С другой стороны, в резолюции всесторонне отразились вопросы фальсификации выборов, коррупции, проблемы в сфере юстиции.

В конце документа выражается серьезная обеспокоенность Европарламента по поводу действующей в Армении Мецаморской АЭС.