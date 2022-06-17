О нас

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.
В регионе
17 июня 2022 г. 14:51
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина и Молдова достойны европейской перспективы, и отметила необходимость проведения реформ для устранения некоторых пробелов.

Грузия должна получить этот статус только после выполнения определенных условий, добавила фон дер Ляйен.

"Грузия рекомендацию не получила. Однако ей рекомендовали предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала глава Еврокомиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке EC recommends candidate status for Ukraine, Moldova
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Aİ-yə namizədliklə bağlı Ukrayna və Moldovaya müsbət, Gürcüstana mənfi rəy verib

Экслюзивные новости

Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi