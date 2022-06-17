Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина и Молдова достойны европейской перспективы, и отметила необходимость проведения реформ для устранения некоторых пробелов.

Грузия должна получить этот статус только после выполнения определенных условий, добавила фон дер Ляйен.

"Грузия рекомендацию не получила. Однако ей рекомендовали предоставить европейскую перспективу, но вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата", - сказала глава Еврокомиссии.