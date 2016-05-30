Еврокомиссия: Турция выполнила три из пяти условий для отмены виз

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Турция добилась прогресса в выполнении трех из пяти условий, стоящих на пути отмены виз в Евросоюз для турецких граждан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили сегодня представители Еврокомиссии.

"Продолжает наблюдаться прогресс в выполнении Турцией пяти остающихся условий, в частности, президент Эрдоган на прошлой неделе подписал закон, который приведет к вступлению в силу соглашения о реадмиссии между ЕС и Турцией в том, что касается граждан третьих стран – мы ожидали, что эта норма вступит в силу 1 июня. Был достигнут прогресс в том, что касается условий по защите данных. Мы ожидаем продолжения прогресса и диалога", — заявила официальный представитель ЕК по внутренним делам и миграции Наташа Берто.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ЕК Маргаритис Схинас добавил, что "был достигнут ощутимый прогресс в выполнении критерия, который касается коррумпированности официальных лиц". "Остаются закон о терроризме и биометрические данные", — отметил Схинас.