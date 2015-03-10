Еврокомиссар советует властям Армении узаконить отмену пыток

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Комиссар Совета Европы по правам человека, представитель Латвии в Еврокомиссии Нил Муйжниекс призвал власти Армении к реформированию судебной системы. Соответствующие рекомендации даны в его докладе, опубликованном во вторник, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Докладчик подверг критике широко распространенную в Армении практику досудебного содержания под стражей.

По мнению еврокомиссара, такая мера пресечения должна быть скорее исключением, чем правилом. Чиновник призвал армянские власти к укреплению прав человека на защиту и юридическую помощь.

По словам докладчика, особое внимание в Армении следует уделять пересмотру понятия пыток в Уголовном кодексе.

Комиссар также призывает власти Армении привести понятие пыток в Уголовном кодексе в соответствие с международными стандартами. Гарантии против пыток и жестокого обращения должны быть закреплены как в законодательстве, так и на практике, подчеркивается в докладе.

Также Муйжниекс считает необходимым изменить метод отбора, назначения и увольнения судей с целью повышения независимости каждого отдельного судьи.