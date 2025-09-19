Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Еврокомиссар: Готовим программу межрегионального взаимодействия через Южный Кавказ и Турцию

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 17:30
    ЕС усердно работает над разработкой программы межрегионального взаимодействия, соединяющей Европу с Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию.

    Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

    По словам Кос, Южный Кавказ переживает исторический период, когда впервые стало возможным принести мир в регион.

    "Регион переживает глубокие преобразования, и впервые за три десятилетия появилась реальная возможность установить мир на Южном Кавказе. И именно поэтому я сегодня здесь. <...>Перспектива установления мира открывает возможности для открытия торговых путей", - сказала Еврокомиссар.

    Она подчеркнула, что необходимо воспользоваться этим моментом и инвестировать в связь, транспорт, энергетику, цифровизацию:

    "Сейчас также самое время инвестировать в мир. Иногда, когда мы говорим об экономических отношениях, о торговле, о нашем сотрудничестве в целом, мы забываем, как важно жить в мире".

    Avropa komissarı: Cənubi Qafqaz və Türkiyə vasitəsilə regionlararası əməkdaşlıq proqramı hazırlayırıq

