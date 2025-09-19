Еврокомиссар: Готовим программу межрегионального взаимодействия через Южный Кавказ и Турцию

ЕС усердно работает над разработкой программы межрегионального взаимодействия, соединяющей Европу с Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию.

Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

По словам Кос, Южный Кавказ переживает исторический период, когда впервые стало возможным принести мир в регион.

"Регион переживает глубокие преобразования, и впервые за три десятилетия появилась реальная возможность установить мир на Южном Кавказе. И именно поэтому я сегодня здесь. <...>Перспектива установления мира открывает возможности для открытия торговых путей", - сказала Еврокомиссар.

Она подчеркнула, что необходимо воспользоваться этим моментом и инвестировать в связь, транспорт, энергетику, цифровизацию:

"Сейчас также самое время инвестировать в мир. Иногда, когда мы говорим об экономических отношениях, о торговле, о нашем сотрудничестве в целом, мы забываем, как важно жить в мире".