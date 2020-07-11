Эвакуируемые из Грузии граждане Азербайджана проходят тест на коронавирус

В Тбилиси проходят тест на коронавирус 200 граждан Азербайджана

В Тбилиси проходят тест на коронавирус 200 граждан Азербайджана, которые будут эвакуированы из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, процесс осуществляется в медицинской лаборатории, действующей по официальной лицензии Министерства здравоохранения Грузии.

ПЦР тест - платный, граждане проходят его за свой счет.

Результаты завтра будут представлены в посольство Азербайджана в Грузии. Лицам, у которых не выявлен COVID-19, будет выдана специальная справка.

Эвакуация в Азербайджан назначена на 13 июля. Граждане от здания посольства Азербайджана будут доставлены автобусами до таможенно-пропускного пункта "Красный мост". Им будут доступны однодневные разрешения на свободное передвижение, чтобы добраться до места проживания.