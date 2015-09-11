EUROPOL обнародовал прибыль ПКК от наркоторговли

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Каждый год террористическая организация ПКК имеет от торговли наркотиками прибыль от 1,5 до 3 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в отчете Полицейской службы Евросоюза (EUROPOL).

Согласно отчету, террористическая организация ПКК занимает на рынке торговли наркотиков первое мест. Различные международные организации обнародовали множество докладов о прямом участии ПКК в наркоторговле и об использовании полученных средств для вооружения своих боевиков. ПКК в год зарабатывает от 500 млн. до 2,5 млрд. долларов, и вырученные деньги от продажи наркотиков детям в возрасте 8-12 лет направляет на вооружение.

По информации, наркоторговлю в Турции напрямую или косвенно в основном контролируют указанные преступные группировки. Кроме того, ПКК также получает львиную долю финансовой прибыли от доставки наркотиков, поставляемых из стран Азии и Ближнего Востока.

Террористы производят героин в своих всеобъемлющих цехах, а также напрямую участвуют во ввозе в Европу через Турцию опия, который в основном производится в северном Ираке. ПКК также получает комиссию от контрабандистов наркотиков.

По информации, некоторое время назад в отчетах ООН отмечалось, что прибыль от наркоторговли эта террористическая организация направляет на приобретение военного снаряжения.