 Наверх
    Закрыть фоторежим

    EUROPOL обнародовал прибыль ПКК от наркоторговли

    Деньги, вырученные от продажи наркотиков детям в возрасте 8-12 лет, ПКК направляет на вооружение

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Каждый год террористическая организация ПКК имеет от торговли наркотиками прибыль от 1,5 до 3 млрд. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в отчете Полицейской службы Евросоюза (EUROPOL). 

    Согласно отчету, террористическая организация ПКК занимает на рынке торговли наркотиков первое мест. Различные международные организации обнародовали множество докладов о прямом участии ПКК в наркоторговле и об использовании полученных средств для вооружения своих боевиков. ПКК в год зарабатывает от 500 млн. до 2,5 млрд. долларов, и вырученные деньги от продажи наркотиков детям в возрасте 8-12 лет направляет на вооружение.

    По информации, наркоторговлю в Турции напрямую или косвенно в основном контролируют указанные преступные группировки. Кроме того, ПКК также получает львиную долю финансовой прибыли от доставки наркотиков, поставляемых из стран Азии и Ближнего Востока. 

    Террористы производят героин в своих всеобъемлющих цехах, а также напрямую участвуют во ввозе в Европу через Турцию опия, который в основном производится в северном Ираке. ПКК также получает комиссию от контрабандистов наркотиков.

    По информации, некоторое время назад в отчетах ООН отмечалось, что прибыль от наркоторговли эта террористическая организация направляет на приобретение военного снаряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi