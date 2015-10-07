Еще в три региона Турции будут размещены системы ПВО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В турецких провинциях Хатай, Мардин и Килис будут установлены системы противовоздушной защиты "Патриот".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, число сооружений "Патриот" достигнет 6.

Отметим, что в феврале 2013 года системы "Патриот" были установлены в турецких провинциях Газиантеп, Шанлыурфа и Адана.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, 8 октября в ходе встречи министров обороны альянса будут обсуждены возможности сохранения на территории страны систем "Патриот" в будущем году.

На вчерашней пресс-конференции в Брюсселе Й.Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен действиями России в Сирии. Он выразил уверенность в том, что авиаудары российских самолетов направлены против сирийской оппозиции, а не против ИГИЛ.

Генсек НАТО отметил, что Россия наряду с военно-воздушными силами усиливает также и военно-морской контингент в Сирии: "Точные цифры назвать не могу, но могу сказать, что Россия значительно усилила свое военное участие в Сирии".