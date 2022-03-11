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Еще один российский генерал уничтожен в Украине

Еще один российский генерал уничтожен в Украине Командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) России генерал-майор Андрей Колесников был убит в Украине.
В регионе
11 марта 2022 г. 16:57
Еще один российский генерал уничтожен в Украине

Командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) России генерал-майор Андрей Колесников был убит в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Подробности гибели российского генерал-майора пока неизвестны.

Отметим, что общевойсковая армия ВВО, где служил Колесников, включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения.

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Версия на английском языке Another Russian general killed in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada Rusiyanın daha bir generalı öldürülüb

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