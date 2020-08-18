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Report Georgia

Из Грузии эвакуируют еще 119 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют еще 119 граждан Азербайджана Очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии состоится завтра.
В регионе
18 августа 2020 г. 19:13
Из Грузии эвакуируют еще 119 граждан Азербайджана

Очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии состоится завтра.

Как передает Report. об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

119 из эвакуированных - граждане Азербайджана. В список вошли также граждане Грузии и России.

Эти лица сегодня прошли тестирование на коронавирус в специальной лаборатории в Тбилиси. Результаты станут известны к концу дня.

Лицам с негативным тестом на COVID-19 выдадут специальный сертификат, и они отправятся завтра в 10:00 автобусом из Тбилиси в пункт пропуска "Красный мост".

Отметим, что за время пандемии из Грузии на родину были доставлены около 2 000 азербайджанцев.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan daha 119 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunacaq

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