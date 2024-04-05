ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет

Европейский Союз выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет.

Европейский Союз выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения.

"Уважаемый Госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Никол Пашинян, сегодня мы выполняем обещание, данное Армении в октябре прошлого года, определить видение будущего нашего экономического партнерства", - отметила Урсула Фон дер Ляйен.

"Мы будем инвестировать, чтобы экономика и общество Армении стали сильнее и устойчивее к потрясениям", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия Армении по осуществлению демократических реформ, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается страна, и подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать реформы в стране посредством консультаций, технической помощи и финансирования.

Глава Еврокомиссии также поприветствовала усилия Армении в борьбе с обходом санкций в отношении России.