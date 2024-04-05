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ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет

ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет Европейский Союз выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет.
В регионе
5 апреля 2024 г. 14:18
ЕС выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет

Европейский Союз выделит Армении 270 млн евро в грантах в течение четырех лет.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения.

"Уважаемый Госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Никол Пашинян, сегодня мы выполняем обещание, данное Армении в октябре прошлого года, определить видение будущего нашего экономического партнерства", - отметила Урсула Фон дер Ляйен.

"Мы будем инвестировать, чтобы экономика и общество Армении стали сильнее и устойчивее к потрясениям", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия Армении по осуществлению демократических реформ, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается страна, и подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать реформы в стране посредством консультаций, технической помощи и финансирования.

Глава Еврокомиссии также поприветствовала усилия Армении в борьбе с обходом санкций в отношении России.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistanın Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yayınma ilə mübarizədə göstərdiyi səyləri alqışlayıb
Версия на английском языке EU to allocate 270 million euros in grants to Armenia over four years

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