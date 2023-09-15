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ЕС расширил персональные санкции против Ирана за нарушения прав человека

ЕС расширил персональные санкции против Ирана за нарушения прав человека Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране.
В регионе
15 сентября 2023 г. 16:00
ЕС расширил персональные санкции против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

Новыми фигурантами санкционного списка стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур в этой стране.

ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны.

Новые санкции ЕС против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года привели к волнениям в исламской республике.

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Версия на английском языке EU extends personal sanctions against Iran over human rights violations

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