ЕС расширил персональные санкции против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране.

Евросоюз расширил персональные ограничения против Ирана в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека в этой стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

Новыми фигурантами санкционного списка стали шесть организаций и четыре физлица. В частности, под санкции попали тюрьмы в разных регионах Ирана, а также высокопоставленные представители силовых структур в этой стране.

ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны.

Новые санкции ЕС против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини. Ее похороны 16 сентября 2022 года привели к волнениям в исламской республике.