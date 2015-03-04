Еврокомиссия проводит консультации по пересмотру Европейской политики соседства

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Европейская комиссия и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности начали консультации по вопросу о будущем Европейской политики соседства (ЕПС). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, по итогам консультаций будет принят документ, который станет рамочным для политических дебатов о будущем направлении Европейской политики соседства.

В пресс-службе ЕС отметили, что после публичных обсуждений, конкретные предложения по данному вопросу будут представлены осенью.

Напомним, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейская политика соседства будет пересмотрена в течение первого года действия мандата новой Комиссии.

ЕПС в последний раз пересматривалась в 2011 году.

В программу Европейской политики соседства входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия.