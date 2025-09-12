Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 20:37
    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно приветствовала итоги шестой встречи спецпредставителей Армении и Турции, которая состоялась в пятницу в Ереване.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

    "Сердечно приветствую шестую встречу между специальными представителями Армении и Турции - Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем, которая состоялась сегодня в Ереване. Обнадеживают сегодняшняя динамика и сделанные заявления", - написала она.

    Она отметила, что ЕС продолжает внимательно следить за процессами нормализации и установления мира между Арменией и Турцией и намерен поддерживать усилия сторон, направленные на достижение устойчивого мира, развитие регионального сотрудничества, укрепление связности и примирение.

    Магдалена Гроно Армения Турция Евросоюз Сердар Кылыч Рубен Рубинян
    Aİ Ermənistan və Türkiyənin xüsusi nümayəndələrinin İrəvanda keçirilən görüşünün nəticələrini alqışlayır
    EU hails meeting of Armenian, Turkish special representatives in Yerevan

    Последние новости

    21:36

    Рубио встретился с семьями заложников ХАМАС в Газе

    Другие страны
    21:17

    Президент Мексики опровергла участие ЦРУ в задержании главарей наркокартелей

    Другие страны
    20:58

    США предложат G7 создать механизм для изъятия замороженных активов РФ

    Другие страны
    20:49

    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

    В регионе
    20:47

    Израиль отверг решение Генассамблеи ООН по палестинскому вопросу

    Другие страны
    20:47
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армян

    Внутренняя политика
    20:37

    ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

    В регионе
    20:25

    Число жертв аварии на канатной дороге на Эльбрусе увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:18

    Оборот объектов общепита в Азербайджане вырос на 14%

    Финансы
    Лента новостей