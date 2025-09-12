ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно приветствовала итоги шестой встречи спецпредставителей Армении и Турции, которая состоялась в пятницу в Ереване.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".

"Сердечно приветствую шестую встречу между специальными представителями Армении и Турции - Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем, которая состоялась сегодня в Ереване. Обнадеживают сегодняшняя динамика и сделанные заявления", - написала она.

Она отметила, что ЕС продолжает внимательно следить за процессами нормализации и установления мира между Арменией и Турцией и намерен поддерживать усилия сторон, направленные на достижение устойчивого мира, развитие регионального сотрудничества, укрепление связности и примирение.