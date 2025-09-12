ЕС приветствует договоренности спецпредставителей Армении и Турции
- 12 сентября, 2025
- 20:37
Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно приветствовала итоги шестой встречи спецпредставителей Армении и Турции, которая состоялась в пятницу в Ереване.
Как передает Report, об этом она написала в соцсети "Х".
"Сердечно приветствую шестую встречу между специальными представителями Армении и Турции - Рубеном Рубиняном и Сердаром Кылычем, которая состоялась сегодня в Ереване. Обнадеживают сегодняшняя динамика и сделанные заявления", - написала она.
Она отметила, что ЕС продолжает внимательно следить за процессами нормализации и установления мира между Арменией и Турцией и намерен поддерживать усилия сторон, направленные на достижение устойчивого мира, развитие регионального сотрудничества, укрепление связности и примирение.