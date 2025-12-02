ЕС предоставил порту Актау грант в размере 10 млн евро

Евросоюз предоставил порту Актау грант в размере 10 млн евро.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".

Специальное соглашение подписали на полях Ташкентского Форума инвесторов по Транскаспийскому международному транспортному коридору и взаимосвязанности.

В КТЖ отметили, что это стало логическим завершением комплексной работы по формированию финансового пакета, включающего кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 35 млн евро и грант ЕС на 10 млн евро в качестве дополнительной безвозвратной части финансирования.

Совместные исследования европейских финансовых институтов по вопросам устойчивых транспортных связей между Европой и Центральной Азией показали, что порт Актау - один из ключевых элементов Транскаспийского маршрута.

"Выделяемые средства будут направлены на реконструкцию и увеличение протяженности двух причалов, а также на приобретение устойчивых к погодным условиям причальных кранов, что позволит увеличить мощность по перевалке контейнерных грузов", - говорится в сообщении.

Модернизация, отметили в КТЖ, обеспечит увеличение пропускной способности порта более чем на 0,5 млн тонн генеральных грузов и позволит одновременно обслуживать четыре полноразмерных судна.