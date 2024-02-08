ЕС предложил ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц из России

Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.

Евросоюз предложил ввести ограничения против порядка 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета рестрикций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы объединения.

В материале говорится, что санкции будут направлены против физлиц и компаний, участвующих в производстве оружия и поставках ключевых технологий, используемых российскими оборонными предприятиями.

Отмечается, что для принятия данных предложений их должны поддержать все страны-члены ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС пока не будет включать в санкционный пакет запрет на импорт алюминия из России в связи с противодействием ряда индустриальных стран.