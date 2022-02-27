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ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для России

ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для России Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России.
В регионе
27 февраля 2022 г. 20:52
ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для России

Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России.

Как передает Report, об этом написала в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в РФ или контролируются ею. Они не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается, в том числе частных.

Также запретим в ЕС кремлевскую медиамашину - принадлежащие государству Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании.

Запретим транзакции с Центробанком России и заморозим все его активы", - сообщила глава ЕК. По ее словам, это делается для того, чтобы "предотвратить финансирование им" военной операции РФ.

"Мы введем новый пакет санкций Александру Лукашенко, ударив по наиболее важным секторам. Все эти меры являются дополнением к представленному вчера жесткому пакету, согласованному нашими международными партнерами", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı hava məkanını Rusiyaya tamamilə bağlayır

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