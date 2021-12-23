ЕС: Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря

Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.

Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в четверг координатор Совместной комиссии по СВПД и заместитель генсека Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

"Венские переговоры возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится с целью обсудить и определить дальнейший путь", - написал Мора в Twitter.

Он отметил необходимость ускориться в решении ключевых вопросов по возрождению СВПД.