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ЕС: Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря

ЕС: Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.
В регионе
23 декабря 2021 г. 15:31
ЕС: Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 27 декабря

Восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в четверг координатор Совместной комиссии по СВПД и заместитель генсека Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

"Венские переговоры возобновятся в понедельник, 27 декабря. Совместная комиссия СВПД встретится с целью обсудить и определить дальнейший путь", - написал Мора в Twitter.

Он отметил необходимость ускориться в решении ключевых вопросов по возрождению СВПД.

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Версия на английском языке Negotiations on Iran's nuclear program to resume on December 27

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