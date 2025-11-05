ЕС передал Армении план действий по либерализации визового режима

Евросоюз передал Армении план действий по либерализации визового режима.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ. С целью обсуждения данного вопроса в Ереване находится замдиректора Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Йоханнес Лухнер.

Он уже встретился с главой МВД Арпине Саркисян.

Как сообщили в ведомстве, Саркисян заявила, что Армения рассматривает план действий как стратегический документ, направленный на повышение мобильности граждан и реформы в сфере общественной безопасности. Она отметила, что либерализация визового режима является важным этапом в партнерстве Армения-ЕС.

Визит представителя ЕК в Армению продлится до 6 ноября.