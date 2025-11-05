Aİ Ermənistana viza rejiminin liberallaşdırılması ilə bağlı fəaliyyət planını təqdim edib
Region
- 05 noyabr, 2025
- 12:17
Avropa İttifaqı (Aİ) viza rejiminin liberallaşdırılması ilə bağlı fəaliyyət planını Ermənistana təqdim edib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Avropa Komissiyasının miqrasiya və daxili işlər üzrə direktor müavini Yohannes Luxner bu məsələni müzakirə etmək məqsədilə İrəvanda səfərdədir.
O, artıq daxili işlər naziri Arpine Sarkisyanla görüşüb.
Nazirliyin məlumatına görə, A.Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan fəaliyyət planını vətəndaşların mobilliyi və ictimai təhlükəsizlik sahəsində islahatlara yönəlmiş strateji sənəd kimi qiymətləndirir. O, viza rejiminin liberallaşdırılmasının Ermənistan-Aİ tərəfdaşlığında vacib mərhələ olduğunu qeyd edib.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsinin Ermənistana səfəri noyabrın 6-dək davam edəcək.
Son xəbərlər
13:02
XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilərRegion
12:59
Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edirRegion
12:56
İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunurMaliyyə
12:55
Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdırDin
12:49
Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilibİnfrastruktur
12:48
Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdirRegion
12:46
Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədirDin
12:43
Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:38