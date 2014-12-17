Эрдоган: ЕС не вправе учить Турцию демократии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз не может "давать уроки демократии" Турции, которая сама способна "преподать подобный урок". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент Турции Раджап Тайип Эрдоган.

Резкие высказывания турецкого лидера в адрес Брюсселя прозвучали второй раз с начала недели в ответ на жесткую критику действий Анкары со стороны ЕС после ареста в минувшее воскресенье более 20 человек, в том числе известных журналистов. Они подозреваются в связях с антиправительственным движением "Хизмет" исламского радикала Фетуллаха Гюлена, укрывающегося в США. Турецкие власти обвиняют его в проведении акций по свержению правительства, в создании "параллельных структур", выходящих из подчинения властям, нелегальном прослушивании руководителей страны.

В тот же день, когда были произведены задержания, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Йоханнес Хан сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что "полицейские рейды и аресты ряда журналистов и представителей СМИ в Турции несовместимы со свободой средств массовой информации, что является основным принципом демократии".

Такое заявление возмутило Эрдогана. "Они думают, что могут учить Турцию демократии, - отметил он. - Сначала объясните, что происходит в Европе - рост расизма, исламофобии и дискриминации... Турция сама может давать уроки демократии, благодаря ее принципиальной позиции в отношении переворота в Египте и событий в Сирии".

По словам Эрдогана, тот, кто "пытается давать советы Турции, грозя пальцем как воспитательница, должен понять, что он больше не имеет дела со старой Турцией".

Касаясь вопроса о переговорном процессе о вступлении Анкары в ЕС, который без какого-либо продвижения вперед продолжается уже 10 лет, Эрдоган отметил: "Они тянут резину уже десятилетие, но, извините, Турция не привратник у дверей ЕС. Впускайте нас или нет. Вы можете критиковать Турцию сколько угодно. Мы же пойдем своим путем".