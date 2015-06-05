 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​ЕС не требует поддержки санкций против России от стран "Восточного партнерства"

    Об этом заявил посол Евросоюза в США

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ ЕС не ожидает поддержки санкций против России от стран, входящих в "Восточное партнерство".

    Как передает Report, об этом заявил посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан в интервью агентству Sputnik.

    "Мы ни в коем случае не ожидаем соответствия внешней политике Европейского союза, которое ожидается от стран-кандидатов в члены ЕС",  — сказал О'Салливан.

    В программу "Восточное партнерство" входят Грузия, Молдавия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения.

    Ранее сообщалось, что США будут обсуждать с Евросоюзом вопрос новых санкций и давления на Россию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi