ЕС намерен налаживать тесное партнерство с Азербайджаном

Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили в среду в Брюсселе новую стратегию ЕС для Черноморского региона, предусматривающие более тесное взаимодействие со странами региона, в том числе с Азербайджаном.

Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили в среду в Брюсселе новую стратегию ЕС для Черноморского региона, предусматривающие более тесное взаимодействие со странами региона, в том числе с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Активная роль Европейского союза имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе. Мы будем тесно сотрудничать с нашими соседями для укрепления безопасности и стабильности в регионе", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении Еврокомиссии отмечается, что эта стратегия направлена на стимулирование взаимосвязанности и экономического роста за счет укрепления отношений Европы с Южным Кавказом, Центральной Азией и другими странами.

Стратегия предусматривает укрепление геополитической роли ЕС как надежного игрока в Черноморском регионе, налаживание более тесного партнерства с Азербайджаном, Турцией, Грузией, Украиной, Молдовой и Арменией, продвижение "регионального сотрудничества в области взаимосвязанности.

В ЕС назвали три главных раздела будущего сотрудничества ЕС и Черноморского региона: укрепление безопасности, стабильности и устойчивости; содействие устойчивому экономическому росту и процветанию; содействие охране окружающей среды, устойчивости к изменению климата и готовности к нему, включая поддержку гражданской защиты.

Евросоюз планирует реализовать совместно с партнерами три флагманские инициативы, с целью раскрыть потенциал региона для экономического роста, а также решать неотложные проблемы конфликтов и безопасности.

В частности, это предусматривает, во-первых, создание Центра морской безопасности Черного моря для усиления морской безопасности, защиты критически важной морской инфраструктуры и морской среды.

Вторая инициатива предусматривает специальную повестку по взаимосвязанности, согласованную с расширенными трансъевропейскими сетями, которая будет развивать транспортные, энергетические и цифровые сети для использования потенциала Черноморского региона как жизненно важного коридора, связывающего Европу с Центральной Азией через Южный Кавказ.

В-третьих, планируется усилить готовность прибрежных сообществ и секторов синей экономики, чтобы страны Черного моря могли справиться с экологическим ущербом, вызванным войной, реагировать на риски, связанные с изменением климата, и использовать возможности для устойчивого экономического роста.

ЕК отмечает, что Черное море является важнейшими воротами, связывающими Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и Средиземноморье. Его стабильность имеет решающее значение для международной торговли, продовольственной безопасности и более широкой геополитической стабильности, а также для энергетической безопасности. Устойчивое и инклюзивное развитие региона имеет жизненно важное значение не только для его непосредственных соседей, но и для Европейского союза в целом и в глобальном масштабе.

Еврокомиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам предлагают провести специальную встречу министров государств-членов ЕС со странами-партнерами для продвижения сотрудничества в рамках новой стратегии для Черного моря.