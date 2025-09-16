Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    ЕС конфисковал более 2,4 тыс. контейнеров с товарами из КНР в греческом порту

    В регионе
    • 16 сентября, 2025
    • 09:10
    ЕС конфисковал более 2,4 тыс. контейнеров с товарами из КНР в греческом порту

    Европейская прокуратура конфисковала в греческом порту Пирей более 2,4 тыс. контейнеров с китайскими товарами.

    Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные ведомства.

    По данным прокуратуры, в них находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. Схема незаконного ввоза товаров в ЕС действовала не менее восьми лет и нанесла ущерб бюджету сообщества и его членов в размере около 800 млн.

    Уже были предъявлены обвинения шести лицам, включая двух сотрудников греческой таможни.

    В настоящее время началась инспекция контейнеров, стоимость содержимого которых оценивается примерно в 250 млн. Только в 500 из них обнаружены электровелосипеды, из которых 360, предположительно, не были задекларированы. По оценкам прокуратуры, лишь 10-15% подобных партий обычно указывались в документах, что привело к ущербу бюджету ЕС в размере не менее 37,5 млн только по этой категории товаров.

    Греция Евросоюз Китай конфискация прокуратура
    Aİ Çindən gələn 2 500-ə yaxın konteyneri müsadirə edib

    Последние новости

    10:01

    Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

    Другие страны
    09:54

    В Сабирабаде украли сейф с крупной суммой денег, подозреваемый задержан

    Происшествия
    09:48

    Фунт стерлингов подорожал к доллару перед выходом данных по безработице в Британии

    Финансы
    09:41

    Марко Рубио: Катар и США близки к расширенному оборонному сотрудничеству

    Другие страны
    09:39

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:34

    Минобороны Израиля: ЦАХАЛ не отступит до полной победы над ХАМАС

    Другие страны
    09:30

    Лига чемпионов: "Карабах" проведет свой первый матч основного этапа в Португалии

    Футбол
    09:27

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:26

    ЕС в среду не представит новый пакет санкций в отношении России

    Другие страны
    Лента новостей