ЕС конфисковал более 2,4 тыс. контейнеров с товарами из КНР в греческом порту

Европейская прокуратура конфисковала в греческом порту Пирей более 2,4 тыс. контейнеров с китайскими товарами.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные ведомства.

По данным прокуратуры, в них находились в основном электровелосипеды, текстиль и обувь. Схема незаконного ввоза товаров в ЕС действовала не менее восьми лет и нанесла ущерб бюджету сообщества и его членов в размере около €800 млн.

Уже были предъявлены обвинения шести лицам, включая двух сотрудников греческой таможни.

В настоящее время началась инспекция контейнеров, стоимость содержимого которых оценивается примерно в €250 млн. Только в 500 из них обнаружены электровелосипеды, из которых 360, предположительно, не были задекларированы. По оценкам прокуратуры, лишь 10-15% подобных партий обычно указывались в документах, что привело к ущербу бюджету ЕС в размере не менее €37,5 млн только по этой категории товаров.