ЕС и Германия готовятся признать КСИР террористической организацией

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, "Сепах") может быть внесен в список террористических организаций Германией и Европейским союзом (ЕС).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, "Сепах") может быть внесен в список террористических организаций Германией и Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает Report со ссылкой на "Iran International", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Германия и ЕС рассматривают этот вопрос.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (политического соглашения между Ираном и группой стран, известной как 5+1 в отношении иранской ядерной программы) не ведутся.

Корпус стражей исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации "Хезболла". Официально является частью вооруженных сил Ирана. Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией.