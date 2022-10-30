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ЕС и Германия готовятся признать КСИР террористической организацией

ЕС и Германия готовятся признать КСИР террористической организацией Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, "Сепах") может быть внесен в список террористических организаций Германией и Европейским союзом (ЕС).
В регионе
30 октября 2022 г. 23:49
ЕС и Германия готовятся признать КСИР террористической организацией

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, "Сепах") может быть внесен в список террористических организаций Германией и Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает Report со ссылкой на "Iran International", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Германия и ЕС рассматривают этот вопрос.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (политического соглашения между Ираном и группой стран, известной как 5+1 в отношении иранской ядерной программы) не ведутся.

Корпус стражей исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации "Хезболла". Официально является частью вооруженных сил Ирана. Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией.

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Версия на азербайджанском языке Aİ və Almaniya "Sepah"ı terror təşkilatı kimi tanımağa hazırlaşır

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