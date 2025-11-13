Ермек Кошербаев выразил готовность посетить Париж с официальным визитом

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев подтвердил готовность посетить Париж с официальным визитом и пригласил французского коллегу совершить визит в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом стало известно по итогам его телефонного разговора с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, состоявшегося по инициативе французской стороны.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули стремление к дальнейшему укреплению казахско-французских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Были рассмотрены направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре 2024 года и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.

В завершение Кошербаев подтвердил готовность посетить Париж с официальным визитом и пригласил Жан-Ноэля Барро совершить ответный визит в Казахстан.