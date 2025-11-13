Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Ермек Кошербаев выразил готовность посетить Париж с официальным визитом

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 17:38
    Ермек Кошербаев выразил готовность посетить Париж с официальным визитом

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев подтвердил готовность посетить Париж с официальным визитом и пригласил французского коллегу совершить визит в Казахстан.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом стало известно по итогам его телефонного разговора с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, состоявшегося по инициативе французской стороны.

    Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули стремление к дальнейшему укреплению казахско-французских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

    Были рассмотрены направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию в ноябре 2024 года и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в сентябре 2025 года в Нью-Йорке.

    В завершение Кошербаев подтвердил готовность посетить Париж с официальным визитом и пригласил Жан-Ноэля Барро совершить ответный визит в Казахстан.

    Ермек Кошербаев Казахстан Франция визит

    Последние новости

    18:10

    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    В регионе
    18:10

    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Финансы
    18:08

    Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и Амстердама

    Внешняя политика
    18:05

    Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

    В регионе
    18:02
    Фото

    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Внутренняя политика
    17:58

    Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

    Другие страны
    17:48

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    В регионе
    17:40

    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    Другие страны
    17:39

    Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

    В регионе
    Лента новостей