О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ереван при посредничестве РФ передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе

Ереван при посредничестве РФ передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации.
В регионе
19 января 2022 г. 16:54
Ереван при посредничестве РФ передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте республики заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил он.

Мирзоян заявил, что новая встреча с азербайджанским коллегой не планируется, однако готовится визит сопредседателей Минской группы в регион.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan sərhəddəki vəziyyətlə bağlı təkliflərini Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Bakıya göndərib
Версия на английском языке Yerevan submits proposals on de-escalation of border situation to Baku via Moscow

Экслюзивные новости

В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
Бечич: Документ о стратегическом партнерстве позволит укрепить связи Азербайджана и Черногории
19 января 2022 г. 14:25
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
Посол Китая поблагодарила Азербайджан
19 января 2022 г. 12:01
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
Посол: Сотрудничество Азербайджана и Китая в борьбе с пандемией - пример для других стран
19 января 2022 г. 11:04
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
Чингиз Аскеров: Вопрос нехватки судей решается
19 января 2022 г. 09:47
Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi