Ереван при посредничестве РФ передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации.

Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию приграничной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте республики заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил он.

Мирзоян заявил, что новая встреча с азербайджанским коллегой не планируется, однако готовится визит сопредседателей Минской группы в регион.