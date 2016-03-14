 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган заявил о решимости продолжать борьбу с терроризмом

    Турция стала объектом атак террористов из-за нестабильности в регионе в последние годы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте в Анкаре, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

    Там также указывается, что Турция стала объектом атак террористов из-за нестабильности в регионе в последние годы.

    При этом Эрдоган отмечает, что атаки угрожают единству и сплоченности народа, поэтому решимость продолжать борьбу с терроризмом лишь увеличивается.

    Ранее сообщалось, что жертвами нового взрыва в Турции стали 34 человека, 125 пострадали.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi