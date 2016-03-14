Эрдоган заявил о решимости продолжать борьбу с терроризмом

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте в Анкаре, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

Там также указывается, что Турция стала объектом атак террористов из-за нестабильности в регионе в последние годы.

При этом Эрдоган отмечает, что атаки угрожают единству и сплоченности народа, поэтому решимость продолжать борьбу с терроризмом лишь увеличивается.

Ранее сообщалось, что жертвами нового взрыва в Турции стали 34 человека, 125 пострадали.