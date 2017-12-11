Эрдоган заявил, что вопрос о поставках Турции С-400 решится до конца недели

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

"Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу", — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.