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    Эрдоган заявил, что вопрос о поставках Турции С-400 решится до конца недели

    Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

    "Хочу сказать относительно С-400. Наши соответствующие органы проделают необходимую работу и в течение этой недели завершат эту работу", — сказал Эрдоган, выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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