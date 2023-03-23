Эрдоган заявил, что планирует разговор с Путиным в ближайшие 2-3 дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью телеканалу NTV.

"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным", - заявил турецкий президент.

Он добавил, что активно обсуждал с Путиным реализацию "зерновой" сделки и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и отправки его беднейшим африканским странам по инициативе российского президента.