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Эрдоган завтра отправится в район землетрясения

Эрдоган завтра отправится в район землетрясения Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра утром отправится в район землетрясения.
В регионе
7 февраля 2023 г. 23:57
Эрдоган завтра отправится в район землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра утром отправится в район землетрясения.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкое издание Habertürk, турецкий лидер заявил об этом в обращении с соболезнованиями семье депутата правящей Партии справедливости и Развития Якупа Таша, погибшего во время землетрясения.

"Выражаю соболезнования всей семье Таша. Завтра утром я отправлюсь в районы, пострадавшие от землетрясения", — сказал Эрдоган.

Согласно последней информации, в результате землетрясений в Турции погибло 5 434, ранены 31 777 человек.

Разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, затронуло 13,5 млн человек в 10 провинциях Турции. В район землетрясения была направлена помощь из 65 стран. Первым руку помощи протянул Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan sabah zəlzələ bölgəsinə gedəcək

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