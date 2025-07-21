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Эрдоган уверен, что региональные страны могут решить вопросы по Зангезурскому коридору путем диалога

Эрдоган уверен, что региональные страны могут решить вопросы по Зангезурскому коридору путем диалога Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона.
В регионе
21 июля 2025 г. 14:10
Эрдоган уверен, что региональные страны могут решить вопросы по Зангезурскому коридору путем диалога

Зангезурский коридор принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона, в частности придаст импульс экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула на борту самолета по возвращении из Турецкой Республики Северного Кипра.

"Турция рассматривает данный проект как чрезвычайно важный с геополитической точки зрения. Зангезурский коридор соединит наш регион с другими и оживит торговлю. Наше основное ожидание заключается в том, чтобы этот маршрут стал символом согласия, а не источником разногласий", - сказал Эрдоган.

По его словам, данный проект также поспособствует процветанию региона и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству.

Эрдоган выразил уверенность в том, что региональные страны смогут самостоятельно решить все вопросы вокруг проекта Зангезурского коридора путем диалога.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезурскому коридору. Он хочет как можно скорее запустить проект и использовать данный маршрут во благо не только Азербайджана, но и всего региона", - добавил он.

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Версия на английском языке Erdogan: Opening of Zangazur corridor will revive trade
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zəngəzur dəhlizi haqqında: Konsensus yolu ilə bu məsələni həll edə bilərik

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