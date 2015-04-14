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    Эрдоган: Я осуждаю и предупреждаю Папу Римского

    Президент Турции: Я не позволю, чтобы исторические события превратились в направленную против моей страны кампанию

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил проармянский подход Папы Римского Франциска I к событиям 1915 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету "Hürriyet", Эрдоган сказал, что Папа Римский допускает серьезную ошибку.

    "Я осуждаю и предупреждаю Франциска I. Не стоит оценивать как "геноцид" трагедии, пережитые проживавшими в  то время в Османской империи народами", - заявил президент Турции, напомнив о недавнем визите Папы Римского в Анкару.

    По словам Эрдогана, последнее заявление Папы Римского говорит о повторных проявлениях мышлений, способствующих гибели миллионов людей: "Я не позволю, чтобы исторические события превратились в направленную против моей страны кампанию. Мы не хотим завоевывать политический дивиденд, основываясь на горе людей. Историческими событиями пусть занимаются историки. Мы готовы открыть свои архивы. Пусть и Армения откроет свои архивы".

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