Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН, призвав включить в его состав 20 стран на ротационной основе и ликвидировав деление на постоянных и временных членов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

"Призываю мировое сообщество объединиться и добиться реформы ООН таким образом, чтобы в Совбезе были поочередно представлены все 193 страны, входящие в ООН. Необходимо ликвидировать деление на постоянных и временных членов Совбеза ООН. В нем могут быть представлены 20 стран. Через каждые два года должны меняться по 10 стран, затем еще по 10.

Это необходимо сделать, чтобы изменить судьбу мирового сообщества", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в столице Танзании Дар-эс-Салам в ходе своего турне по странам Восточной Африки.