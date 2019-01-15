Эрдоган встретится с Путиным 23 января

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу 23 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава турецкого государства сообщил журналистам.

"С большой долей вероятности встретимся с Путиным в среду, 23 января", - сказал он.

Ранее сообщалось что Р. Эрдоган и В. Путин проведут встречу в январе в России.