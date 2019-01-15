 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган встретится с Путиным 23 января

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут встречу 23 января.  

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава турецкого государства сообщил журналистам.

    "С большой долей вероятности встретимся с Путиным в среду, 23 января", - сказал он.

    Ранее сообщалось что Р. Эрдоган и В. Путин   проведут  встречу в январе в России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi