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Эрдоган встретился с главой МИД Ирана

Эрдоган встретился с главой МИД Ирана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Хусейна Амир Абдуллахиана.
В регионе
28 июня 2022 г. 00:26
Эрдоган встретился с главой МИД Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Ирана Хусейна Амир Абдуллахиана.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча, на которой также присутствовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу была закрытой для прессы.

Подробности переговоров не разглашаются.

Ранее состоялась встреча министров иностранных дел Турции и Ирана. Дипломаты обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества высокого уровня, торговые отношения между двумя странами, очередное заседание Совместной экономической комиссии и региональное сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İranın XİN başçısı ilə görüşüb

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