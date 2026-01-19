Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    В регионе
    • 19 января, 2026
    • 21:00
    Эрдоган: Верим, что власти Ирана разрешат кризис в стране путем диалога и дипломатии

    Турция надеется, что власти Ирана разрешат возникший кризис путем диалога и дипломатии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.

    "Соседнее государство, Иран, столкнулось с новым вызовом. Турция продолжает придерживаться своей принципиальной позиции. По нашему мнению, решение проблем Ирана должно быть найдено за столом переговоров. Мы призываем все заинтересованные стороны к дипломатии. Мы будем и впредь противодействовать любым попыткам, которые могут ввергнуть наш регион в хаос", - сказал турецкий лидер.

    Ərdoğan: İnanırıq ki, qonşumuz İran çətin günlərin öhdəsindən gələcək
    Erdogan: Türkiye believes that Iran will overcome these difficult days

