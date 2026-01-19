Эрдоган: Верим, что власти Ирана разрешат кризис в стране путем диалога и дипломатии
В регионе
- 19 января, 2026
- 21:00
Турция надеется, что власти Ирана разрешат возникший кризис путем диалога и дипломатии.
Как сообщает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.
"Соседнее государство, Иран, столкнулось с новым вызовом. Турция продолжает придерживаться своей принципиальной позиции. По нашему мнению, решение проблем Ирана должно быть найдено за столом переговоров. Мы призываем все заинтересованные стороны к дипломатии. Мы будем и впредь противодействовать любым попыткам, которые могут ввергнуть наш регион в хаос", - сказал турецкий лидер.
Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/w0stVkijhB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 19, 2026
