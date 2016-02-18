Эрдоган: В теракте погибли 20 высокопоставленных военных

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В результате вчерашнего теракта в Анкаре погибли 20 высокопоставленных военных чинов и восемь гражданских лиц.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сегодня в Турции задержаны 14 человек, подозреваемые в причастности к теракту.

Президент сообщил, что было установлено, что террорист до взрыва имел ряд контактов как внутри страны, так и за пределами Турции.

В среду в Анкаре недалеко от зданий парламента, Генштаба и общежития для военных в 18:30 по местному времени прогремел взрыв, в результате которого погибли 28 и ранен 61 человек.

Причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Основными жертвами теракта стали военные, пострадали также жители Анкары, которые находились в районе ЧП.