Эрдоган: В течение пары лет мы построим жилые дома в пострадавших от землетрясения районах

У нас большие планы, в течение пары лет мы построим жилые дома в пострадавших от землетрясения районах Турции.

У нас большие планы, в течение пары лет мы построим жилые дома в пострадавших от землетрясения районах Турции.

Как сообщает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американскими бизнесменами в рамках саммита Конкордия в США.

"После землетрясения 6 февраля (произошло на юго-востоке Турции - ред.) нам знакома боль стихий, произошедших в Марокко и Ливии. Мы потеряли 50 тысяч человек, и хотим, чтобы наши граждане, чьи дома были разрушены, как можно скорее поселились в своих домах", - подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что Марокко и Ливии было направлено обращение для оказания помощи.

"Мы сказали, что готовы оказать помощь, и получили ответ от Ливии, но его не последовало от Марокко. Мы направили (Ливии - ред.) 3 самолета и 3 корабля. Мы сказали, что готовы прислать любую помощь", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.