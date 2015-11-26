Президент Турции: В случае нарушения турецкой границы, мы и сегодня ответим подобным образом

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ "Турцию пытаются исламизировать. Что это означает? 99% населения Турции - мусульмане".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на заседании глав местных исполнительных властей заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя слова президента России Владимира Путина относительно исламизации Турции.

"Кавказ, Средний Восток, Балканы - наша история. Происходящие там процессы - следствие наблюдающейся в мире несправедливости. Человек удостоен звания профессора, но понять нас не может. Такие люди смотрят на события с идеологической точки зрения, они не подходят к вопросу с точки зрения интересов страны", - заявил президент Турции.

Р.Эрдоган также выразил отношение к наблюдавшемуся в Москве инциденту, когда здание посольства Турции забросали камнями: "Наше посольство в Москве забрасывают камнями. Подтверждаете ли вы это?!".

На заявления российских лидеров касательно приостановки заключенных с Турцией соглашений, Р.Эрдоган ответил: "Говорят "мы можем приостановить проекты". Могут ли говорить подобное политики?! Мы неоднократно обговаривали данный вопрос".

"Самой главной поддержкой ИГ является режим Асада. Поддерживаемый вами Асад напрямую оказывает помощь ИГ. Говорят, что Турция закупает у ИГ нефть. Мне очень жаль, что звучат подобные высказывания. Те, кто не могут доказать это, - клеветники. Пусть будет стыдно тем, кто говорит подобное. Большую часть газа и нефти мы закупаем у России. Кроме того, мы импортируем их из Ирана и Азербайджана, а также с севера Ирака, Катара.

Вы предоставили Асаду химическое оружие и этим причастны к убийству 1 500 человек. Для нас нет разницы между ПКК, ИГ, ПДЕ и Асадом", - добавил Р.Эрдоган.

Затронув положение сирийских туркманов, глава Турции сказал, что они защитят их права: "За месяц убито более 300 туркманов Байырбуджага. Никто кроме Турции не борется с ИГ. Нами задержано 800 членов этой террористической группировки. 140 наших граждан стали шехидами".

По словам президента, сделанные официальными представителями России заявления по поводу сбитого самолета встречены ими с чувством досады: "Мы с Россией стратегические партнеры. Поэтому каких-либо причин для недоразумений с РФ нет. Наше партнерство с Россией - один вопрос, а нарушение наших границ - совершенно другой вопрос. У нас нет никаких вооруженных претензий как к России, так и к какой-либо другой стране. В случае нарушения наших границ, мы и сегодня ответим подобным образом".