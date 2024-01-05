Эрдоган: В последнее время давление на Турцию возросло

В последнее время давление на Турцию возросло.

В последнее время давление на Турцию возросло.

Как сообщает Report, об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 января во время выступления на конференции.

Он отметил, что основная причина этого - позиция Анкары в связи с ситуацией на Ближнем Востоке: “Наша Национальная разведывательная организация дает достойный ответ противнику как внутри страны, так и за рубежом. Вооруженные силы Турции уничтожают террористов. Турция - полностью независима. Беспокойство привыкших к прежней Турции - естественно".