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Эрдоган: В последнее время давление на Турцию возросло

Эрдоган: В последнее время давление на Турцию возросло В последнее время давление на Турцию возросло.
В регионе
5 января 2024 г. 16:34
Эрдоган: В последнее время давление на Турцию возросло

В последнее время давление на Турцию возросло.

Как сообщает Report, об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил 5 января во время выступления на конференции.

Он отметил, что основная причина этого - позиция Анкары в связи с ситуацией на Ближнем Востоке: “Наша Национальная разведывательная организация дает достойный ответ противнику как внутри страны, так и за рубежом. Вооруженные силы Турции уничтожают террористов. Турция - полностью независима. Беспокойство привыкших к прежней Турции - естественно".

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Версия на английском языке Erdogan: Recently, pressure on Türkiye increased
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Son vaxtlar Türkiyəyə təzyiqlər artıb”

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