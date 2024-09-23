Эрдоган в ходе визита в США проведет переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генассамблее ООН проведет ряд переговоров, в том числе с президентами Украины и Ирана Владимиром Зеленским и Масудом Пезешкианом, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генассамблее ООН проведет ряд переговоров, в том числе с президентами Украины и Ирана Владимиром Зеленским и Масудом Пезешкианом, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Эрдоган проведет двусторонние встречи со многими мировыми лидерами и примет большинство из них в "Турецком доме" - символе турецкой дипломатии в Нью-Йорке (здание расположено напротив штаб-квартиры ООН). Среди них - премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани, генсек ООН Антониу Гутерреш, президент Украины Владимир Зеленский, президент Ирана Масуд Пезешкиан, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян", - пишет издание.

Главной темой выступления турецкого лидера на Генассамблее ООН станет ситуация в Газе.