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Эрдоган в ходе визита в США проведет переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом

Эрдоган в ходе визита в США проведет переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генассамблее ООН проведет ряд переговоров, в том числе с президентами Украины и Ирана Владимиром Зеленским и Масудом Пезешкианом, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном
В регионе
23 сентября 2024 г. 09:27
Эрдоган в ходе визита в США проведет переговоры с Зеленским, Пашиняном и Пезешкианом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генассамблее ООН проведет ряд переговоров, в том числе с президентами Украины и Ирана Владимиром Зеленским и Масудом Пезешкианом, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Эрдоган проведет двусторонние встречи со многими мировыми лидерами и примет большинство из них в "Турецком доме" - символе турецкой дипломатии в Нью-Йорке (здание расположено напротив штаб-квартиры ООН). Среди них - премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль Судани, генсек ООН Антониу Гутерреш, президент Украины Владимир Зеленский, президент Ирана Масуд Пезешкиан, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Армении Никол Пашинян", - пишет издание.

Главной темой выступления турецкого лидера на Генассамблее ООН станет ситуация в Газе.

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Версия на английском языке Erdogan to hold crucial talks with Zelenskyy, Pashinyan, Pezeshkian during US Visit
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ABŞ-də Nikol Paşinyanla görüşü planlaşdırılır

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