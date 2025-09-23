Эрдоган: В Газе немедленно должно быть обеспечено прекращение огня

В Газе в кратчайшие сроки должно быть обеспечено прекращение огня.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что нападения Израиля на другие арабские государства еще больше обостряют ситуацию на Ближнем Востоке.