​Эрдоган: Угрозы РПК мешают урегулированию курдского вопроса

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Процесс мирного урегулирования курдской проблемы в Турции не может быть продолжен, пока существует террористическая угроза со стороны запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во вторник.

"Процесс курдского урегулирования начался по инициативе турецкого правительства. Но были те, кому это не пришлось по вкусу, кто-то злоупотреблял этим процессом в своих интересах, не было ответных шагов с другой стороны (РПК - ред.). Сейчас настал момент истины. Нельзя вести процесс мирного урегулирования с террористами, которые угрожают национальной безопасности страны", - сказал Эрдоган.