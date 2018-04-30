Эрдоган: Турецко-узбекские связи достигли уровня стратегического сотрудничества

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Мы обсудили военные, политические и экономические вопросы между Турцией и Узбекистаном".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Создан Совет сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан. Его первое заседание пройдет в Турции. Мы довели турецко-узбекские связи до уровня стратегического сотрудничества. Между двумя государствами было подписано 25 договоров. Как сказал президент Узбекистана, до этого на этом уровне не были заключены договора", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что они намерены увеличить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами до 5 миллиардов долларов: "Можно поднять этот показатель еще выше. Потому что в 2017 году этот показатель составил 1,23 миллиарда долларов, а в настоящее время находится на уровне 1,5 миллиардов долларов. Президент Узбекистана этим шагом открывает новые возможности для региона. Нас радуют связи Узбекистана с Таджикистаном и Кыргызстаном".